Política, Gobierno Petro y el fenómeno de El Niño, una mezcla piromaníaca

Muchos banderas rojas, muchos anuncios; no obstante, las alertas parece que no sirvieron para que las instituciones responsables de enfrentar los embates del clima y los riesgos naturales estuviesen preparadas para cuando el fenómeno llegara. Y a diferencia del monstruo, El Niño sí llegó, con la misma fuerza con la que comienza un año, de forma simultánea a las posesiones de nuevas administraciones locales y departamentales, las cuales recibieron con sorpresa el evento climático, por lo que de forma afanada y con tufos de desorganización combaten la devastación que está dejando El Niño.

A los niños los asustan sus padres, en aras de que se porten bien o no las embarren en casa ajena, con la figura de “el Coco”. En la misma lógica, en gran parte del 2023, distintas voces advirtieron, incluidas las del Gobierno nacional, de la eventual llegada del fenómeno de El Niño.