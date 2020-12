¿Qué motivó la aprobación de la moción de censura a Guillermo Ávila?

¿Qué motivó la moción?

El pasado 1 de diciembre los concejales aprobaron la proposición de una moción contra el secretario al considerar que este no cumplía con las funciones del cargo. Entre los argumentos estaba la poca ejecución del presupuesto 2020 en la ciudad, el no contar con un diagnóstico territorial para las mesas de socialización del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), el supuestamente no haber cancelado el compromiso contractual del consultor Julio Gómez, lo cual expone al Distrito a nuevos pleitos judiciales; y también el no llevar a cabo la liquidación del convenio de POT Moderno entre el Distrito y Fonade (ahora EnTerritorio) ante el incumplimiento del objeto.