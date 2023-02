¿Por qué piden a la Procuraduría suspender a Dau por Roy Barreras?

El alcalde de la ciudad expresó su descontento por el aval a la precandidatura de Turbay: “Este es un mensaje para el honorable senador Roy Barreras: Roy, no metas la nariz donde no te han invitado. Tú eres un cachaco, tú no tienes nada que ver con Cartagena. Regresa a Cachacolandia. Tú o no conoces a la gente o estás cortado con la misma tijera. Tú no representas al Gobierno por el cual yo voté, el del presidente Gustavo Petro. Coge juicio y deja de estar en esas”.

“Roy es un atrevido y Pachón es una lacaya de Dumek”

Al ser consultado por El Universal, el alcalde Dau sentó su posición con relación a la queja interpuesta contra él. “Lo que pasa es que yo tengo que defender a los cartageneros más allá de lo que es o no es político. Yo siempre hablo cuando considero necesario. Roy Barreras es un atrevido al querer venir a hacer política en Cartagena y yo no tengo que mamarme esa galleta, y por eso se la tiré pleno”, expresó.

Y con respecto a Dumek Turbay y la presunta participación en política, Dau aseveró: “Dumek aún no es candidato, pues aún no está inscrito. Él es un tipo que quiere aspirar y mientras tanto yo puedo como ciudadano pedirle claridad. Además, yo a él lo tengo denunciado penalmente y yo por eso no me voy a quedar callado; ni voy a dejar de echarle en cara todos los procesos que él tiene, muchos de ellos que yo investigué y denuncié antes de ser alcalde, ¿para ahora callarme porque él dice que es candidato y no puedo darle palo? Claro que puedo darle palo por corrupto, no por aspirante y político, sino por corrupto”.

Con relación a Fanny Pachón, una de las querellantes, Dau comentó que fue excontratista de la Gobernación de Bolívar, cuando Dumek Turbay era el mandatario departamental. “Siempre ha sido una lacaya de Dumek Turbay, siempre me ha atacado y dado palo desde antes de estar yo en campaña porque yo denunciaba a su jefe, pues ella tenía una OPS en la Gobernación de Dumek”.