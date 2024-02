“Procesar a un presidente es tratar de sacarlo del poder”: Mininterior

“Nosotros somos respetuosos del derecho ciudadano a salir a marchar, a protestar y lo entendemos, pero siempre hemos pedido que se ejerza ese derecho sin violencia”, enfatizó el ministro del Interior Luis Velasco sobre la manifestación que ayer, en el marco de protestas por la elección de la nueva fiscal de Colombia, impidió la salida de la magistrados de la Corte del Palacio de Justicia.

Para el ministro, las protestas de los distintos sindicatos que se realizaron ayer en diferentes ciudades el país durante la sesión de elección de la nueva fiscal del país, donde no hubo blanco en la tercera sesión, responden a una realidad política y procesal de la que es partícipe Francisco Barbosa, fiscal general de la Nación, que deja su cargo el próximo 12 de febrero. Lea también: Petro insta a la acción urgente ante crisis climática y escasez de agua

Barbosa, quien se va del cargo el lunes, y deja como encargada a la vicefiscal Martha Mancera, señalada de encubrir al exdirector del CTI de Buenaventura, vinculado con redes de narcotráfico y tráfico de armas, quiere “procesar ante la Comisión de Acusasiones al presidente”, por el aporte de $500 millones “que está demostrado, lo entregó un sindicato de educadores a un partido político, que es Colombia Humana”, señaló el ministro de Interior.

“A través de sus sindicatos le hacen aporte a un partido para pagar unos testigos electorales, que en estricto sentido, los testigos electorales hacen el trabajo cuando ya no hay campaña política, ya se ha votado. Y en ese marco hacen un allanamiento a un sindicato. Si yo quiero saber si esos señores dieron el aporte y a quién se lo hicieron, no necesito allanar el sindicato. Voy al Consejo Nacional Electoral dejo una carta y digo certifiqueme los libros de contabilidad de Colombia humana para saber si entraron, o no, $500 millones y punto”, sentencia Velasco.