“Se le ha dado la espalda al mototaxista en Cartagena”: Fernando Tinoco

Cartagena requiere una administración clara y transparente que una y no divida. Lo público y lo privado deben reconciliarse para aunar esfuerzos efectivos y contundentes en pro de la ciudad, una sociedad que sufre por el atraso. Por consiguiente, no aguanta cuatro años más de desgobierno y desatención. y los salvadores nunca podrán ser los culpables de que las cosas estén como están.

Fernando Tinoco Támara.

Volviendo al medioambiente, se habla mucho de la línea azul en movilidad...

Una movilidad vanguardista y organizada es una prioridad y uno de mis retos más fuertes. La ciudad está estancada y solo hay soluciones si se incorpora, para aliviar a Transcaribe, el transporte por agua o multimodal, mientras se planifica de forma organizada la construcción de nueva infraestructura vial. Estas alternativas deben ser sostenibles y respetuosas con el medioambiente.

¿Y los mototaxistas cómo entran en esta ecuación?

Hay que organizar la actividad del mototaxismo y regularla cuanto antes. Este sería un verdadero apoyo a la ciudad y a esta actividad que merece ser tenida en cuenta. Las personas dedicadas al mototaxismo están cansadas de las improvisaciones de una autoridad débil e indecisa cuando se trata de actuar. Concertadamente se puede lograr y propiciar oportunidades y alternativas laborales y económicas para el gremio.

¿Confía en que llegará al final o existe la posibilidad de adherirse a...

No tengo plan B. Solo tengo un plan: la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias. Voy hasta el final. No habrá dos intentos. Claro que siempre estaré dispuesto a colaborar cuando de mi ciudad se trate, pero confío que llegaré hasta la meta con el apoyo de los cartageneros.

Son ellos los que pueden votar para que las cosas cambien y salir de este desorden y de este atraso. Tal vez hoy no sepamos cuál es la mejor fórmula o la más rápida, pero sí conocemos el camino que no debemos volver a tomar. Yo me comprometo a trabajar hasta el cansancio y más allá por recuperar la ciudad, volviéndola digna para todos si me eligen.