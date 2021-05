Senadora responde a concejal que arremetió contra alcalde de Turbaco

En la sesión del 4 de mayo del Concejo de Turbaco, el concejal González señaló: “Hoy los turbaqueros nos estamos comiendo un pedacito de ponqué, lleno de mierda, de gusanos y de porquería. Y ahora los colombianos se quieren comer un pedazo (grande), pero con Petro, porque son de la misma calaña. Lo que está viviendo Turbaco es lo que va a vivir Colombia. Ahí tienen, sigan escogiendo a esas porquerías de guerrilleros, cuarenta años haciéndole daño a este país. Y porque firmaron un documento, los crímenes de lesa humanidad ya fueron olvidados. Los que sufrimos de una u otra forma sus fechorías, no podemos olvidar. Este país no puede olvidar todas las porquerías que este señor hizo, que acompañó a los grandes terroristas de este país, para hacerle daño, secuestrar, matar y extorsionar. Este pueblo es un pueblo sin memoria, porque tiene un delincuente de alcalde”. (Lea: Concejal arremete contra alcalde de Turbaco y contra Gustavo Petro)

“Colombia ha vivido en una generación, muchas generaciones, permanentemente del odio, y eso es lo que se sigue sembrando y se demuestra hoy en las movilizaciones, con la estigmatización, con los señalamientos, las discriminaciones y las descalificaciones, que no están bien; y que además asesina a firmantes del acuerdo de paz y que no ha permitido que este país avance en la construcción de la paz. Así que los ataques contra el alcalde de Turbaco son el reflejo de esa ignorancia, por un lado de no conocer el acuerdo, de no conocer la situación de Colombia, pero también el oportunismo para seguir generando odio, discriminación y violencia”, señaló la senadora Victoria Sandino.

Hay que recordar que, tras la arremetida del concejal Iván González, en su momento el alcalde de Turbaco respondió: “El concejal Iván González faltó a sus deberes como servidor y comete una falta gravísima conforme a los artículos 34, 35 y 48 del Código Único Disciplinario, pues en la sesión del 4 de mayo se expresó en mi contra de manera injuriosa y calumniosa. Lo más grave es que lo hace en un recinto que debe ser un espacio de diálogo respetuoso y de construcción de paz. Por su ataque de odio, calumnia e injuria, se elevará denuncia penal, según lo dispuesto en los artículos 220 y 221 del Código Penal. Se está atacando la esperanza de la paz en Colombia, que se encuentra garantizada en la Constitución Política, la cual él como concejal también está obligado a cumplir”.