“Si sobreviví a un huracán, nadie me dirá que no puedo ganar”: Martínez

¿Aspira llegar hasta el final o no descarta unirse a otra candidatura con la que tenga afinidad?

Para aquellos que no lo conocen, ¿por qué está tan seguro que es la mejor alternativa del tarjetón?

Vamos a trabajar en las relaciones sanas entre los ciudadanos, niños y su núcleo familiar. Brindaremos oportunidades a los jóvenes emprendedores e innovadores, vamos a crear los grupos de informantes en articulación con la Policía Nacional, actualizaremos los sistemas de cámaras de vigilancia en la ciudad, y así identificaremos a los criminales.

Por último, en cuanto al turismo, vamos a crear la Secretaria de Turismo y Desarrollo Económico. Allí trabajaremos en sinergia con la Policía de Turismo, Migración Colombia, IPCC y agencias de turismo. Y en con relación a embellecer y dignificar nuestra ciudad, aportándole al turismo, unificaremos los canales de aguas para volverlos navegables. Frente a Bazurto haremos un gran malecón. Esto no es cháchara, es posible si trabajamos de forma mancomunada el sector público, las empresas y la academia en pro de Cartagena,

¿Qué opina de esos candidatos que se inscribieron, revolucionaron la arena y luego se retiraron para unirse a otras campañas?

Fueron irresponsables con los cartageneros. Engañaron a todos sus seguidores que depositaron su confianza en ellos. Ellos creen que unirse a otra campaña será endosar votos y no es así, pues los cartageneros no tragan entero. Pero, eso, es bueno que pase, debido a que así los cartageneros se dan cuenta la clase de políticos que tiene y ojalá los castiguen en el futuro. Se volverán a lanzar, eso lo aseguro.

¿Qué mensaje quisiera darle a la ciudadanía de cara a las elecciones del 29 de octubre?

Es el momento de mirar hacia adelante y no solo pensar en un cambio, debemos pensar en transformar a nuestra ciudad, la cual nunca ha tenido un doliente. Invito a los que no me conocen a revisar mi carrera profesional y académica, además de mi historia de superación para denotar que sé lo que es buscar el progreso. Eso quiero entregárselo a mi ciudad, quiero luchar por el renacer y la esperanza de Cartagena.