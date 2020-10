Sigue la polémica por elección de mesa directiva del Concejo

La intervención de Julio Bejarano en la sesión del Concejo fue interrumpida debido a la falta de fluido eléctrico, y una vez retornó el servicio la sesión fue terminada por el presidente del Concejo argumentando falta de quórum, pero él en un video argumentó que sí había. Debido a esto, el concejal Julio denunció que se trata de un saboteo al que ha sido sometido desde hace varios meses por parte de la corporación.

“Desde hace varios meses he sido sometido a la persecución, a limitar mis derechos como concejal y como minoría me sabotean mis intervenciones, no me dejan terminar, hoy -ayer- debatiendo mis derechos a ser presidente del Concejo para el 2021, cuando solicité la palabra por una replica, mágicamente se fue la luz del recinto, esperamos que se restableciera el servicio y una vez se restableció solicité la palabra y varios compañeros decidieron salirse del recinto para romper el quórum que aun así no se rompió y el presidente de manera ilegal terminó la sesión para no darme el derecho a participar. Cuando no se puede con argumentos se pasa a las bajezas y se pasa a este tipo de situaciones para no dejar que quienes tienen derechos los reclamen”.