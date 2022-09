¿Un joven de 18 años está listo para ser congresista? Críticas a Petro

Congresista con cédula “oliendo a nuevo”

Otro elemento controversial es la disminución de la edad necesaria para ser congresista. La reforma del Gobierno pretende que para ser representante a la Cámara solo baste tener 18 años, y en el caso del Senado, 25. Actualmente, la Constitución Política establece que el límite de edad para representantes a la Cámara es a partir de los 25 años y para los senadores desde los 30 años.

“No es coherente y pienso que se debe exigir profesionalismo en quienes van a representar al Congreso de la República y a los 18 años apenas están terminando su bachillerato. Para eso existen los Consejos Municipales de Juventudes”, indicó Carlos Fernando Motoa, senador de Cambio Radical, a Noticias Caracol.

Por su parte, el excongresista Germán Navas Talero, aseguró para la revista Semana que: “Ese acto de representar requiere madurez. Yo he visto a congresistas recién llegados, son ignorantes porque no saben, ignorantes porque no aprenden. Creo que quien va a legislar debe tener determinadas condiciones. En efectos de la democracia, la propuesta hace daño”.

Semana precisó que una de las que está a favor de esta iniciativa es la representante Katherine Miranda, quien considera que si los jóvenes ya pagan impuestos y pueden elegir a sus representantes, también deberían tener la opción de participar en elecciones populares.

“Esta no es una propuesta nueva, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, planteó lo mismo durante el reciente paro nacional, aunque ella fue más drástica, pues buscaba que el requisito para ser congresistas fuera partir de los 18 años sin importar si es Cámara o Senado”, recordó la revista.

Más partidos

Por otro lado, el proyecto radicado cambia la manera en que los partidos obtienen su personería jurídica: ya no será alcanzando el umbral del 3% de la votación en las elecciones, sino que todo movimiento que demuestre tener 78 mil afiliados, el 0,2% del censo electoral, podrá convertirse en partido político.

El senador Humberto de la Calle controvierte esa iniciativa: “Me parece que no podemos continuar en una tarea de proliferación de partidos. Recuerden que después del 91 llegamos a tener setenta y pico de partidos; luego me parece que esa tendencia hay que frenarla”, aseveró.