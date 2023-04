¿Una guerra política? Óscar Marín responde tras su regreso al Concejo

En torno a este proceso, el 1 de agosto del 2022 el Juzgado Tercero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías ordenó la medida no privativa de la libertad para el concejal, pero el 29 de octubre del mismo año lo dejaron en libertad tras apelar la decisión.

Pese a ello, la decisión fue estudiada y en diciembre pasado Marín fue cobijado con la medida no privativa de la libertad. Es decir, que afrontaba la indagación en libertad, pero no podía ejercer sus labores como concejal y se le impusieron otras restricciones no privativas como no poder salir del país.

Anteayer, casi cuatro meses después de ello, un nueva medida judicial le devolvió la posibilidad a Marín de regresar al Concejo, pues ya no tiene medidas no privativas de la libertad. El Juez Quinto Penal revocó la medida y este podrá retomar sus labores como cabildante. El juez señaló que contra esta medida no procede recurso alguno, por lo que Marín seguirá afrontando esta investigación en libertad y ejerciendo sus funciones.