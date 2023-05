Vídeo: “Por mi hijo, la merezco”: Alex Flórez sobre su suspensión

La Procuraduría General de la Nación suspendió al senador del Pacto Histórico, Alex Flórez, por ocho meses debido al escándalo que protagonizó en Cartagena, cuando maltrató verbalmente a tres policías a los cuales tildó de “asesinos”, tras la masacre ocurrida en Chochó, Sucre. (Lea: Video: Senador del Pacto Histórico protagoniza escándalo en Cartagena)

El Ministerio Público indicó que Flórez causó un grave daño social debido a que tiene un alto cargo como funcionario de la Nación. Otro de las situaciones encontradas por la Procuraduría es que en su actuar, el hoy senador del Pacto Histórico, afectó los derechos de otras personas, en las que maltrató a los tres agentes de la Policía que atendieron el “show” que protagonizó bajo los efectos del alcohol a las afueras de un reconocido hotel de la ciudad, ubicado en Bocagrande.

Al respecto, el congresista expresó que acata la sanción y que la merece. “Acepto la responsabilidad que se me endilga. Esos hechos no debieron pasar y que fueron el resultado de un estado en el que no debí permitirme estar. Lo que sí debo recalcar es que después de lo sucedido he trabajado en mi persona y ya son nueve meses de una evolución espiritual y de no tomarme un solo trago. Por consiguiente, no discuto la sanción en medio de la reforma que realizo de mi ser, pues debo dar ejemplo y constancia de que nadie puede estar por encima de la Ley”, expresó.