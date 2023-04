“William García Tirado no me va a hacer una ‘mariamulatada’”: Yolanda Wong

Sin embargo, Yolanda Wong, en conversación con El Universal, aseguró que no hubo oferentes en el mencionado proceso.

Así las cosas, advirtió la entidad: “la oportunidad de participar fue recortada e interrumpida. Por lo tanto, la falta de presentación de ofertas no puede verse como una motivación para fundamentar la decisión de revocatoria del proceso licitatorio”.

Por consiguiente, el proceso que se abrió es para que rinda mayores luces de por qué, a través de descargos, no permitió la licitación. “Algo que en los medios no se ha precisado y que significa que en ningún caso está en vilo mi carrera política, aunque muchos en la ciudad así lo desean”, aseveró.

“No me dejaré hacer una mariamulatada”

Uno de los argumentos que presentó Yolanda Wong en su defensa ante una falta que la Procuraduría calificó de gravísima fue que se desestimó la licitación para garantizar el principio de publicidad que propiciara la pluralidad de oferentes, principio que para la exalcaldesa no se cumplió.

En conversación con El Universal, Wong aseguró que no se cometió ninguna irregularidad y que las obras, constatadas por los órganos de control, están entregadas con completa satisfacción de las comunidades a impactar. “Ellos dicen que con mi decisión lesioné a los oferentes, pero reitero que nunca hubo oferentes. Es una movida política grande y esta vez no me voy a dejar. Voy con todo y contra todos. Están temerosos porque marco bien en las encuestas sin haber salido a la calle ni haber lanzado ninguna campaña”, expresó la exmandataria, quien aún analiza una eventual aspiración, ya sea a la Alcaldía de Cartagena o a la Gobernación de Bolívar.

En cuanto a la procedencia de un posible ataque en su contra, Wong señaló que proviene de candidatos a la Alcaldía de la ciudad. “Eso lo dicen en los corrillos. Candidatos nuevos y viejos que desenmascararé como corruptos, ladrones y lavadores de dinero en los próximos días desde mi Twitter donde evaluaremos la gestión de aquellos que ya gobernaron”.

Y fue más allá: “Entiendo que este nuevo ruido proviene de la Jefatura de Prensa de la Procuraduría General de la Nación que tiene vínculos e intereses en varias campañas a la Alcaldía de Cartagena, porque sé que les han abierto procesos a otras personas y con ninguno de esos se han tomado el trabajo de pedir la mayor difusión en los medios y a altas horas de la noche, de forma atípica. Algo que la procuradora Margarita Cabello ignora”.

Un momento álgido de la charla fue cuando Wong puso sobre la mesa uno de los nombres de los presuntos conspiradores en su contra. “No me voy a dejar como hace cuatro años que William García Tirado puso a sus bodegas a hablar cualquier porquería de mí que generaron un ruido que llegó hasta Funcicar. Es campeón de hacer mariamulatadas, atacando a mi familia y a mi persona, pero esta vez no me voy a dejar. Daré la pelea”, disparó.

Y resaltó: “Hace cuatro años me sorprendieron y no tuve el mismo ímpetu que tengo ahora. Tuve inexperiencia, pero yo soy abogada y ahora tengo todo el tiempo para desnudarlos uno por uno para que la ciudad sepa qué clase de bandidos son, mientras ejerzo mi defensa en este proceso con la Procuraduría. Y yo no hablo como Dau, yo hablaré con pruebas y cifras”.