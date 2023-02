¿Y ahora qué hizo? Queja disciplinaria busca tumbar a la ministra de Minas

Ciudades donde no habrá alimentación durante el inicio del calendario escolar

Ciudades donde no habrá alimentación durante el inicio del calendario escolar

Para Robledo, lo que hizo Vélez fue falsificar cifras y forzar firmas de funcionarios que no estaban de acuerdo con ese informe, “meter la mentira de que en Colombia sobran las reservas de petróleo y gas y eso no es cierto. El tiempo que tenemos de reservas es muy escaso y esto lo hace para acompañar otra cosa y es que ella toma la decisión sin sustentar de ninguna manera que en Colombia no se tramiten más contratos para buscar petróleo y gas”.