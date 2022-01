Alcaldía de Montería decreta restricción a bañistas en el río Sinú

Debido a un caso en los últimos días, que está por confirmarse pero que hasta el momento fue muerte aparentemente por ahogamiento, la Alcaldía de Montería, a través del Decreto 0978 de diciembre de 2021, restringe cualquier tipo de actividad en el río Sinú ya sea deportiva, recreativa, educativa o familiar.

Este Decreto establece que, “se restringe el acceso a bañistas en las playas del río Sinú y otras medidas transitorias por la temporada seca para la conservación del orden público, la vida y la salud en el municipio de Montería”.

Así lo confirmó el secretario de Gobierno, Luis Carlos Cantillo, quien hizo un llamado a los monterianos, en especial, a los padres de familia a que no usen el río para actividades recreativas debido a que no es seguro para las personas. “Evitemos tragedias, el río Sinú no es apto para actividades familiares o recreativas, mucho menos para nadar en él, sus fuertes corrientes son fatales”.