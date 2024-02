¡Atención! En estos municipios del Atlántico se va luz este domingo

Circuito Puerta de Oro 2: de 8:00 a.m. a 8:30 a.m. y de 3:30 p.m. a 2:00 p.m. Sectores sin energía: Lagos del Caujaral, Country Club Villa, Ciudad del Mar; carretera antigua a Puerto Colombia con kilómetro 10, calle 135 entre carreras 51B y 53, carrera 26 entre la calle 135 y calle 3B y calle 3B de la carrera 13 a la carrera 26 (Villa Campestre).

Circuitos Puerta de Oro 1, 3, 4 y 5: de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Sectores sin energía: municipio de Puerto Colombia, Vía al Mar kilómetro 7 desde Colegio Liceo Campestre, IDPHU Campestre, Urbanización Barranquilla Sport, Polideportivo Universidad Autónoma del Caribe hasta los peajes de Puerto Colombia, Papiros y Marahuaco; Altos de Pradomar, carrera 46 desde el kilómetro 10 hasta Altos de Pradomar, Punta Roca, Villa Magola, El Acantilado; y la carrera 46 vía Puerto Colombia del kilómetro 10 hasta los corregimientos Salgar y Sabanilla; y la carrera 46 vía Puerto Colombia entre los kilómetros 2 y 13.

Labores en Barranquilla y zonas rurales

De igual forma, dio a conocer que este domingo también realizará labores en otros sectores de la ciudad de Barranquilla y zonas rurales del Departamento del Atlántico, por lo que se presentarán suspensiones de energía por labores preventivas de mantenimiento e instalación de elementos eléctricos:

Circuito Vía 40: de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Sectores sin energía: Barranquilla: de la calle 77 a la calle 85 entre carreras 70 y vía 40 (Siape, El Castillo, Bello Horizonte), y de la calle 78 a la calle 79 entre vía 40 y carrera 78 (La Concepción).

Circuito Río 8: de 8:00 a. m. a 4:00 p.m. Sectores sin energía: Barranquilla: Barlovento; de la calle 4 a la calle 9A entre carreras 43B y 51 (Barranquillita). Le puede interesar: PAE en Barranquilla pasa de 15 a 20 millones de raciones alimentarias en 2024

Circuito Trinidad: de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. Sectores sin energía: Barranquilla: de la calle 78 a la calle 79 entre carreras 73 y 78 (La Concepción). De 7:00 a.m. a 7:30 a.m. y de 5:30 p.m. a 6:00 p.m.: vía 40 entre carreras 76 y 79 y calle 79 entre carreras 73 y 75 (Bello Horizonte).

Circuito Martillo: de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Sectores sin energía: corregimientos Martillo, La Retirada, Puerto Giraldo y Burrusco.

Circuito Palmar: de 8:00 am. a 4:00 p.m. Sectores sin energía: Ponedera: Jorge Eliécer Gaitán, Alfonso López; zona rural de Ponedera y Palmar de Varela; sectores aledaños a la vía Ponedera - Palmar de Varela.