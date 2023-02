12 profesores están amenazados en el Atlántico: ADEA

Sostuvo que, en el municipio de Malambo, área metropolitana de Barranquilla, hubo dos casos bien serios con dos profesores que tuvieron que mudarse del municipio. “Porque hubo acciones que fueron más allá de la simple amenaza del texto o telefónica, sino que hubo agresiones hacia la familia y tuvieron que irse del municipio”.

Indicó que todo parece indicar que las extorsiones se han incrementado porque algunos docentes han abierto negocios particulares y por eso se volvieron objetivo de los facinerosos. Incluso, a uno de ellos le prendieron fuego a su casa porque no quiso pagar la extorsión.

“El caso del profesor al que le prendieron fuego la casa es que él tenía un negocio a parte, porque como se sabe el salario del docente no es bueno y hay maestros que se la inventan, crean alguna actividad económica a parte. Por esa actividad económica se presume que fue por extorsión. Porque nosotros estamos esperando que la Unidad Nacional de Protección, UNP, y los entes de control del Estado nos digan de dónde provienen”, sostuvo.

Lea aquí: 59 profesores están amenazados en Córdoba: Ademacor

Grimaldo dijo que se han registrado 6 denuncias de profesores amenazados en laboran en instituciones educativas de Barranquilla y los otros 6 se han presentado en el municipio de Malambo.

Manifestó que desde la Asociación de Educadores del Atlántico han pedido a las administraciones departamental, distrital y municipal que activen el Comité de Amenazados, “que es la única defensa que tenemos los docentes ante estas amenazas. Los cuatro entes territoriales deben tener el famoso Comité de Amenazados, que es la ruta que se activa cuando ocurre una amenaza”.

“Hemos tenido problemas con el Departamento del Atlántico para activar el Comité de Amenazados. Hemos tenido problemas con Soledad; con el Distrito de Barranquilla hemos tenido dificultades, aunque esté funcionado el comité, y también problemas con Malambo”, manifestó Grimaldo.

Aclaró que el Comité de Amenazados se activa cuando el docente recibe la amenaza, se le orienta para que vaya a la URI o a la Fiscalía para que impetre la demanda y esa demanda se le notifica a la Secretaría de Educación, que debe convocar al comité amenazador. La ADEA tiene una representación allí como derechos humanos. “Y la norma dice que el docente debe ser trasladado inmediatamente de institución. Eso no resuelve la problemática, pero es lo que dice la norma. La norma tiene muchas falencias para darle protección al docente”.

Le puede interesar: Profesora de la Universidad del Atlántico denuncia amenazas en su contra

“Una vez que el docente es trasladado a la Unidad de Protección Nacional, ésta entra a verificar el tipo de amenaza. Si es extraordinaria hay que sacarlo del ente territorial inmediatamente”, agregó.

Terminó diciendo que cuando un docente pone una denuncia sobre una amenaza los entes encargados de recibirles no les ponen mucha atención. “No le preste atención porque eso viene de las cárceles. ¿Por qué si saben que salen de las cárceles porque no toman las medidas para no se sigan originando esas llamadas desde los centros carcelarios? El asunto es que hoy el Magisterio está enfrentando otro tipo de amenazas: las extorsiones”.