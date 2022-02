300 motociclistas recibieron licencia y diplomas gratis

Aseguró que el objetivo de este programa, activado por primera vez en 2020, es que con la formación y legalización de estos motociclistas se influya positiva y directamente en la seguridad vial de cada uno de los 13 municipios, pero también de todo el departamento, al reducir el riesgo de accidentalidad de los ciudadanos.





Melkin, quien es un estudiante de 20 años, contó que fueron 70 horas de clases teóricas y prácticas que la Gobernación y el Tránsito del Atlántico le brindaron para poder tramitar su licencia. Sin embargo, aseguró que este era el cumplimiento de un sueño que inició a sus 12 años, cuando aprendió a manejar moto con amigos en las calles de su natal Tubará.





"Muchas gracias por esta oportunidad. Sin este beneficio que me dieron no hubiese podido lograr tener la licencia por ahora, pero ya puedo decir que no sé solo manejar, sino que sé conducir seguro y sin la zozobra de que me va a parar la Policía por no tener licencia. En nombre de todos mis compañeros, gracias", fueron las palabras de Melkin a la mandataria departamental durante la ceremonia de graduación realizada este jueves en la Universidad Autónoma del Caribe.





Por su parte, la directora del Tránsito del Atlántico, Susana Cadavid, felicitó a los beneficiarios del programa y recordó que ‘Atlántico Gana Mil’ se inició en 2020, beneficiando a los municipios de Santo Tomás, Sabanagrande, Palmar de Varela y Polonuevo, con cursos de conducción gratuitos para 1.000 conductores de motocicleta.









"Esa exitosa experiencia permitió que pudiéramos extender el programa a otros 13 municipios del Atlántico para 2021, en los que los beneficiarios, además del curso, contaron con el transporte a las academias de conducción y gratuidad en los exámenes médicos de conducción, facilitando el trámite de licencias que tanto necesitaban", aseguró Susana Cadavid.

Explicó que el mayor beneficio del programa es que, desde que se activaron las estrategias del Tránsito del Atlántico orientadas a los motociclistas, se redujo el índice de accidentalidad en estos actores viales, logrando salvar 14 vidas en las vías del departamento entre los años 2020 y 2021.





El rector de la Universidad Autónoma del Caribe, Mauricio Molinares, también hizo parte de los que celebraron el éxito de este programa, como representante del ente ejecutor. “Nos embarga una inmensa alegría por hacer parte de este programa. Es una alegría enorme, una emoción inmensa de ser aliados de nuestra Gobernadora en soluciones para la gente. Definitivamente, así es que hacemos ciencia para el progreso y para la gente”.