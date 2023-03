Acord Atlántico crea Premio Nacional de Periodismo Deportivo

Nuevamente la Asociación de Periodistas Deportivos del Atlántico (Acord Atlántico), vuelve a ser un hito en el periodismo deportivo de Colombia. Este año ha creado el Premio Nacional de Periodismo Deportivo Tecnoglass – Fabio Poveda Márquez. Lea: Acord Atlántico elegirá hombre y mujer como deportistas del año-2022

“El premio es abierto. Podrán participar periodistas afiliados o no afiliados a Acord Atlántico, afiliados o no afiliados a Acord Colombia y de las diferentes regionales o periodistas deportivos que no estén afiliados a la entidad”, dijo Estewil Quesada Fernández, presidente de Acord Atlántico y vicepresidente de Acord Colombia.