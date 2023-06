Bolillo Gómez confirma que Junior contratará 5 jugadores este semestre

Junior ya completó su segunda semana de preparación con miras de hacer un buen campeonato en la Liga BetPlay Dimayor II, que estará arrancando en la segunda semana del mes de julio.

“En este semestre Junior tiene que entrar pensando en ser un grande, pero para lograr algo, no sé. Puede ser en el otro semestre, porque uno no sabe quién puede quedar campeón, si nos toca una rachita buena, por ahí se puede lograr el título. Pero hay que decir, que todavía no es el momento porque estamos en la etapa de formarlo y cambiar cosas”, dijo ‘Bolillo’ Gómez a la emisora Radio Única. Lea: Video: el tremendo puño de jugadora del Pereira a una del América

Reconoció que para lograr el título se necesita de buenos jugadores, pero en especial, saberlos escoger. “Los títulos se ganan en la escogencia de los jugadores, no en el torneo, pero la escogencia es muy difícil. Y más ahora que nos ha tocado a mitad de año porque los jugadores, por lo general, terminan contrato en diciembre, entonces estamos limitados en ese aspecto”.

“Tenemos la posición del arco cubierta, dos zagueros centrales, que son Víctor (Moreno) y (Emanuel) Olivera; Pablo Rojas y parece que ya se está salvando lo de (Gonzalo) Lencina. Nos vamos a quedar con esos cinco jugadores”, afirmó.

Los arqueros serán Jefersson Martínez y el uruguayo Santiago Mele, con quien ya se arregló y estaría arrobando la próxima semana a Barranquilla después de cumplir partidos amistosos con la Selección de Uruguay.

De los cinco que nombró el único que ya firmó y se entrena con el equipo es el antioqueño Pablo Rojas, quien viene procedente del equipo Jaguares de Córdoba. Tiene 31 años y llega a préstamo con dos opciones de compra. Una para el mes de diciembre y la otra en junio de 2024.