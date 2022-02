Comercio de Barranquilla se paralizará el 24 de febrero

Dina Luz Pardo, directora de Asocentro, quiso dejar claro a todos los candidatos a la Cámara, al Senado, a la Presidencia que por favor se abstengan de participar de la marcha. “Esta es una marca de comerciantes y ciudadanos que han sido afectados por la extorsión o cualquier otro tipo de inseguridad, pero exclusivamente con un fin: contra la inseguridad”.

“Es una marcha pacífica en la que van a intervenir aquellas personas que han sido afectadas, que emocionalmente están afectadas en estos momentos, porque ustedes no se imaginan lo que afecta esto a nivel sicológico; y, además, económica y familiarmente”, añadió.

Seguidamente apuntó que “a nosotros nos tomaron de sorpresa, porque no es una iniciativa de los líderes gremiales, son los mismos comerciantes los que están siendo afectados los que nos dijeron: ‘o ustedes nos ayudan a organizar esto o lo hacemos nosotros, porque ya no podemos más’. Y por eso los estamos apoyando en esta iniciativa”.

Pardo dijo que el punto de concentración es la Plaza de La Paz. “Se toma la calle 53 hasta empalmar con la carrera 44, por ahí se baja hasta llegar a Paseo Bolívar”.

“El hecho de tener que cerrar ese día no fue fácil porque estamos en unos tiempos muy difíciles, porque ha tocado cerrar el comercio por mucho tiempo por mil razones que ya todos conocen. Pero este sacrificio que están haciendo es para que el mensaje le llegue al Gobierno Nacional”, sostuvo.

“Este paro no tiene nada que ver con las actuaciones por parte de la Alcaldía, Policía o Gaula, o la Fiscalía, que vienen haciendo un trabajo estupendo, sino es para protestar ante el Gobierno nacional porque faltan muchas herramientas, no hay cárceles donde llevar a los reclusos; el Inpec sigue siendo algo corrupto y guarida para que estos delincuentes sigan delinquiendo; no hay más jueces; los jueces lloran por la cantidad de procesos que tienen a su cargo; entonces, mientras todas esas cosas que tienen competencia del Gobierno Nacional no se mejoren, aquí los comerciantes van seguir afectados y por ende va a seguir una ciudad desangrándose, sobre todo en los sectores empresarial y comercial”, terminó diciendo.