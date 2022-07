Conductores de Barranquilla no salen a trabajar para proteger sus vidas

“La verdad es que uno no se siente seguro. Puede que esté el acompañamiento de la Policía, pero el delincuente sabe cuándo actuar y el temor y el miedo, no solo es de uno, sino de nuestras familias que se quedan en zozobra esperando si uno regresa o no con vida a la casa”, manifestó uno de los conductores que pidió no ser identificado.

Aunque en un principio las autoridades afirmaron que la muerte de dos conductores el fin de semana anterior y a comienzo de esta que termina no se trata de extorsiones, en las últimas horas hasta el mismo alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, reconoció que sí se estaba presentando extorsión a los dueños de las empresas prestadoras del servicio público de transporte. Medidas de choque contra extorsión a transportadores de Barranquilla

Como los empresarios del transporte no han querido pagar las ‘vacunas’ que les exigen las bandas criminales para dejarlos circular por las vías del área metropolitana de Barranquilla, entonces recurren a intimidar a los conductores o en el peor de los casos, los asesinan.

“Es que uno sale a trabajar y no sabe si regresa vivo a la casa. La cosa no es fácil. Porque uno sale a trabajar y no sabe cuál es el pasajero bueno o el malo que llega para hacerle daño a uno. Entonces, va uno con temor sin saber cuál es la ruta segura o la hora más segura para trabajar”, dijo otro conductor.