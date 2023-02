“Crear un circuito turístico que involucre a todo el Caribe”: Amylkar Acosta

Acosta Medina enfatizó: “tenemos que hacer un circuito turístico que involucre a los ocho departamentos... A quien venga a Cartagena a conocer las murallas y a conocer los atractivos turísticos que tiene Bolívar hay que ofrecerle al Atlántico, al Magdalena, a La Guajira, porque están a nada. En fin, tenemos que trabajar para que podamos tener una infraestructura que permita tener un circuito que involucre a los ocho departamentos”.

Uno de esos circuitos que propone es “La Ruta de Gabo’, porque no hay un departamento de nuestra región que no tenga nada que ver con nuestro Nobel de Literatura. Después de Miguel de Cervantes, el segundo escritor que más leen es Gabriel García Márquez, entonces por qué no aprovechar eso, como lo hacen en España con Don Quijote”.

Anotó que eso se puede hacer pensando en que el país, en modo de transición energética, “está llamando a estar en modo transformación productiva, diversificando nuestra economía, porque no vamos a poder seguir viviendo del futuro del carbón y del petróleo, porque están sentenciados a muerte. Luego, desde ya, tenemos que seguir generando otros renglones productivos que generen empleo, divisas e ingresos”.