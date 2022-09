Esto escribió el rival del boxeador Luis Quiñones, en una emotiva carta

José Muñoz, su rival de turno, se tomó el tiempo para escribirle unas sentidas palabras entre las que se destacan: “nunca pensé que un sueño pudiera convertirse en una verdadera pesadilla. Las ganas de triunfar en la vida nos pusieron a ambos en el mismo camino, pero por esas cosas de la vida y sobre todo de la profesión que escogimos, hoy estás en una situación que nunca imaginamos”.

En otro párrafo manifiesta: “durante los últimos días, no cesa tu imagen en mi cabeza, y pienso en el gran futuro que tienes por delante. Hemos sido compañeros y amigos de sparring lo cual me ha permitido conocer todo lo bueno que tienes por brindar como persona y como deportista, por eso deseo poder devolver el tiempo y que eso no hubiese ocurrido, es inevitable no dejar de imaginarme estando en tu situación y cuestiono por qué te sucedió a ti”.

“Siempre hemos escuchado que las situaciones difíciles no duran para siempre, y hoy más que nunca me aferro a esas palabras. Quiero decirte, que estás en mis oraciones y las de mi familia, que deseo de todo corazón que te recuperes y te levantes de ahí a seguir luchando por tus sueños”, se lee en más adelante.

En un cuarto párrafo le agradece a todos los que han estado pendientes de la salud de Luis Quiñones. “Sabemos que eres una gran persona, un guerrero y un soñador, por eso mi familia, mis amigos y yo, seguiremos pidiendo a Dios para que te levantes de allí y te impulse a cumplir tus sueños. Fuerza Guerrero”.