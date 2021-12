Implicados en robo de energía en la Costa están al borde de ir a la cárcel

La secretaria general de la empresa Air-e, Soleine Mosquera Vertel, dio a conocer que como consecuencia de un trabajo articulado de la Policía Judicial del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), la Fiscalía General de la Nación, Estructura de Apoyo (EDA) y la empresa Air-e, 19 usuarios están implicados y podrían ir a prisión por contratar a la banda 'Los Tarjeteros Electrónicos’ para alterar el registro de la energía en los medidores.

“Aire-e de forma coordinada con la Fiscalía General de la Nación, viene trabajando de forma contundente en la persecución del delito de robo de energía o defraudación de fluido, no solamente vinculando a los autores materiales sino también a los usuarios que contratan ese tipo de actividades ilícitas, los cuales también pueden incurrir en una pena de prisión de hasta seis años de cárcel”, sostuvo Mosquera Vertel.

Añadió que “actualmente tenemos a cinco personas vinculadas y vamos a seguir vinculando a más usuarios que tenemos plenamente identificados. Tenemos unos 200 procesos abiertos en los tres departamentos donde estamos operando, pero de esos 200, aproximadamente 150 corresponden al Departamento del Atlántico; es decir, que la conducta ilegal se ve mucho más aquí que en los otros departamentos”.

Anotó que, en la actualidad, “se encuentran vinculados a este proceso contra la banda ‘Los Tarjeteros Electrónicos’ 19 usuarios que están plenamente identificados, y de ellos se tiene una investigación formal contra cinco, que corresponden al Distrito de Barranquilla”.

Indicó que el marco de la investigación se estableció con fuentes humanas, inspecciones e interceptaciones telefónicas debidamente autorizadas por un juez de la República que los usuarios implicados tenían sus medidores manipulados con tarjetas electrónicas luego de contratar estos servicios con la reconocida banda ‘Los Tarjeteros Electrónicos', cuya captura y desarticulación se produjo recientemente.

Sostuvo que, dentro del proceso que dejó al descubierto a la banda, se fue más allá y llegó hasta los usuarios del servicio que contrataron este fraude; la investigación logró determinar que los clientes viven en los barrios San Isidro, Las Delicias, Modelo, Campo Alegre y El Rosario, todos ubicados en el Distrito de Barranquilla.

En la investigación se estableció la forma cómo se contactó y se “negociaron” los servicios de los tarjeteros para que le manipularan los medidores y así evadir el pago del consumo real del servicio de energía en sus predios.

Frente al proceso legal, a los cinco usuarios se les formuló escrito de acusación por el delito de defraudación de fluidos y pueden pagar pena de cárcel hasta por 6 años.

Mosquera Vertel aseguró que en este caso no solo están procesados los que manipulan los medidores, sino también a los usuarios que contratan este tipo de servicios ilegales. “Porque no solamente se puede judicializar a los autores materiales sino también a los intelectuales, porque si no existen usuarios dispuestos a pagar este tipo de conducta, tampoco habrá personas criminales dispuestas a ejecutarlas”.

“Esperamos se aplique todo el peso de la ley en este caso porque hay usuarios que insisten en robar la energía mediante cualquier modalidad, lo que a todas luces es una conducta reprochable porque afecta la calidad del servicio, pone el peligro la vida y la integridad de las personas y los bienes, incrementa la tarifa de energía y atenta contra el principio de solidaridad que rige el servicio público domiciliario de energía eléctrica, puesto que con ello se evade su pago”, dijo.

Manifestó que solamente en la zona de la Costa, donde opera la empresa Air-e, se pierden al mes por hurto de energía más de 60.000 millones de pesos.

Terminó diciendo que la Fiscalía continúa, con el apoyo de la empresa Air-e, investigando múltiples casos de fraude que contribuyan a controlar esta práctica común en la región.