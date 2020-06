Ingresaron y sacaron el cadáver de una mujer en una clínica de Soledad

Según informó la gerente de la IPS Nuevo Horizonte, ubicada en el barrio Cortissoz de Soledad, la mujer llegó sin signos vitales a la clínica. Ella tenía dificultad para respirar cuando fue llevada por su familia a esa institución. Los médicos trataron de reanimarla pero no fue posible.

Los familiares, entre ellos dos hombres y una mujer, llegaron a la IPS en la madrugada de este domingo e ingresaron a la fuerza. Se observa en el video que el personal de la clínica no opuso mucha resistencia para evitar ser agredidos. Las familiares de la occisa ingresan y luego se observa cuando llevan en brazos el cuerpo de la mujer hacia la salida de la clínica y luego lo montan en un vehículo.

Al ingresar causaron daños menores en la entrada de la clínica, pero no hubo personas que resultaran lesionadas, según indicó la gerente de la IPS, pero entregó el mensaje de los médicos, que piden mayor vigilancia por parte de las autoridades para evitar este tipo de atropellos, que en esta oportunidad no hubo heridos, pero para una próxima no se sabe qué podrá suceder.