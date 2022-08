Junior tomará medidas para corregir inconvenientes de ingreso al Metropolitano

Once Caldas le amargó el festejo a Junior en el Metropolitano

Durante los partidos que Junior disputó ante Unión de Santa Fe, Argentina, por Copa Sudamericana; Atlético Nacional, por Copa Colombia, y ante Once Caldas, por la Liga BetPlay, se presentaron inconvenientes para que las personas ingresar al Estadio Metropolitano, incluso, muchas de ellas no pudieron ingresar y se tuvieron que regresar; otras ingresaron cuando iban varios minutos del juego disputado.

“Después del partido con Nacional por la Copa BetPlay tuvimos una reunión con los dueños de TuBoleta, ellos vinieron acá a Barranquilla, donde les expresamos nuestra inconformidad por el servicio prestado. Ellos son un tercero que tenemos contratado por el tema de las boletas. Tenemos muchos años con ellos, tienen toda la experiencia, pero lamentablemente en los partidos que pasan de 20.000 espectadores, el sistema colapsa, esa es la realidad”, dijo Murillo, a Emisora Atlántico, en Barranquilla.

Anotó que “nosotros estamos muy preocupados y por eso hemos realizado muchas reuniones con ellos después de cada partido y analizamos lo que pasa en cada partido. Debido a esas fallas, hemos estado tomando medidas, porque esto no puede volver a suceder”.

“Nosotros hacemos un esfuerzo grandísimo por llevar a la familia al estadio y lamentablemente nuestro prestador de servicio de boletería nos daña todo el esquema que venimos haciendo para que la gente vuelva al estadio”, afirmó Murillo.

En cuanto al cotejo del domingo anterior dijo que “nosotros para este tipo de partidos abrimos el estadio tres horas antes, pero ayer tuvimos un problema de que el sistema estaba caído; además, tuvimos que esperar que llegara la Policía para poder dar aperturas a las puertas. Para estos partidos empleamos un tipo de logística; nosotros montamos el módulo dos y tres, que son los complicados en su totalidad de accesos, pero lamentablemente lo que sucede es que el sistema cuando se pasa de 20.000 espectadores, y si llegan a última hora, colapsa, como pasó ayer”.

“Tenemos muchos problemas, porque la gente llega con su boleta digital en el celular, no la encuentra, en el mismo celular tiene dos y tres entradas de los que van con él eso es un problema, pero no sin desconocer que, lamentablemente, el sistema se pone lento cuando tenemos 15.000 o 20.000 espectadores” sostuvo.

Indicó que “la realidad es que tenemos que cambiar la mentalidad y la metodología para los partidos tipo A, de más de 30.000 espectadores porque el sistema colapsa y se los hemos dicho a la gente de TuBoleta. Y por eso el club tiene que tomar una decisión rotunda sobre el tema del manejo de ingreso y en eso estamos trabajando”.

“Venimos trabajando desde hace unos dos o tres meses, porque desde ese tiempo para acá se nos han presentado este tipo de inconvenientes y como club le hemos dado un chance a la gente de TuBoleta, pero lamentablemente no ha habido cambio en eso. Ya eso nos afecta toda la parte de mercadeo, lo comercial, a las familias que van al estadio. Muy lamentable lo que pasó el día de ayer, ver niños llorando para entrar al estadio, eso a mí, que estoy en las entradas, personalmente me afectó mucho. Fue muy lamentable”, reiteró.

“El domingo armamos un espectáculo para que la gente volviera en familia, pero se llevaron una mala experiencia y eso no lo podemos permitir, que el sistema se nos tire todo lo que venimos haciendo. Entonces, vamos a tomar medidas y eso lo vamos a anunciar muy prontamente porque tenemos que salir a venta el día miércoles. Quiero darle tranquilidad a todos los hinchas de que el club Junior va a tomar medidas respecto a la tiquetera, porque no podemos seguir permitiendo lo que está pasando. Eso no está empañando el trabajo y a toda nuestra hinchada”, terminó diciendo.