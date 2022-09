“Mi carnaval será mucha danza, inspiración y unión”: Natalia de Castro

Valeria Charris, la anterior reina, fue querida por la gente por la manera como ella se entregó al público, veo en ti mucho carisma, ¿seguirás esa misma línea de ser una reina para el pueblo, pueblo?

“Por supuesto. Es que el carnaval lo hace el público, lo hace la gente. Sin lugar a dudas Valeria hizo un excelente trabajo, la quiero y admiro muchísimo, y mi carnaval viene cargado de mucho amor y mucho contacto. Yo estoy cien por cien entregada a la gente, entregada a los barranquilleros que hacen parte de nuestras fiestas y quiero que lo vivan conmigo. Aquí está la Reina del Carnaval y el carnaval lo hacemos entre todos. Y sin lugar a dudas quiero que la gente haga parte de esto, que lo viva conmigo a mi lado”.

Por mucho tiempo el carnaval se vivió en el sur de la ciudad, en los últimos años se ha extendido a otros lugares, ¿esperas llevarlo a la parte moderna de la ciudad y a otras partes del mundo?

“Quiero llevarlo y que se sienta en todas partes. Quiero que en cada rincón del mundo se sienta nuestro carnaval. Algo muy particular que me ocurría cuando viajaba a Bogotá y sonaba “En Barranquilla me quedo” de Joe Arroyo, yo me empoderaba. Yo quiero que eso ocurra en cada rincón del mundo, que nuestro carnaval nos llene de orgullo y que se viva en todas partes. No hablar de un espacio determinado, sino que se viva en toda la ciudad, en todo el mundo”.

Le puede interesar: Ella es Daniela De Castro, la reina del Carnaval de Barranquilla 2023

Y es que el carnaval es eso, rompe las barreras de las clases sociales.

“Exacto. En carnavales todos nos convertimos en uno. Eso es lo que quiero que pase, que haya una unión fuerte y que en todos los lugares de Barranquilla y del mundo se vivan nuestras fiestas”.

¿Cuál es la invitación?

“La invitación es para que todos vengan y vivan conmigo este carnaval, que será un carnaval inolvidable. Del 18 al 21 de febrero de 2023 los espero aquí en ‘La Arenosa’ y gozárnoslo de principio a fin. Ya saben, a todos los lectores de El Universal los espero, porque quien lo vive es quien lo goza”.