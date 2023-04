“No podemos olvidar que hay 3 millones de colombianos buscando empleo”: Andi

El presidente de la Andi dijo durante su intervención en el XVI Encuentro Nacional de Laboralistas ‘Empleo, Economía y Empleo’, que son 173 artículos de la Reforma Laboral sobre que hay una oportunidad grande de poder mejorar las condiciones para los trabajadores, pero también para los industriales del país. “Yo diría que es un borrador que ojalá sea mejorado, que sea ajustado a la realidad, sobre todo a la realidad del empleo en Colombia y que ojalá sirva de instrumento para que el país pueda desarrollarse, no pensando en que el desarrollo es a costa de los trabajadores, no, pensando en que el desarrollo es con los trabajadores y que los trabajadores deben ser, justamente, los grandes beneficiarios del incremento del proceso productivo”.

“Quiero ser respetuoso en términos de poder generar un ambiente constructivo alrededor de la Reforma Laboral. Yo soy de los que cree que la Reforma Laboral tenemos la oportunidad de que salga bien. Tenemos la oportunidad de sacar una reforma laboral que le sirva a los colombianos, que reduzca el desempleo. No puedo compartir, por ejemplo, la afirmación de que esta reforma no es para generar empleo. Las reformas laborales generan o destruyen empleos y tenemos que buscar la forma de que esta sea una reforma que genere empleo”, sostuvo Mac Master.

Seguidamente dijo: “no podemos olvidarnos de la situación de que hay más de 3 millones de colombianos que están buscando trabajo y que no lo logran, entonces, yo creo que tenemos la oportunidad de sacarla adelante. Nosotros no hemos estado de acuerdo con muy buena parte del articulado de la Reforma Laboral, entre otras cosas, porque no coincide literalmente con lo que nosotros habíamos decidido y acordado en las reuniones de concertación”.

Insistió en que “tenemos el reto de que esta reforma laboral sea la reforma que nos permita a nosotros ser el gran dinamizador de la economía colombiana, el dinamizador del empleo; que sea el instrumento que genera más trabajo formal, más trabajo decente, que nos genera más derechos en los cuales los trabajadores están siendo profundamente respetados, profundamente defendidos, es un propósito que se tiene que cumplir".

Argumentó que se deben tener en cuenta tres aspectos. El primero: la generación de empleo. “Esta reforma debe ser para generación de empleo, es imposible abstenerse de esa realidad, es imposible no reconocer que el principal problema, desde el punto de vista de superación de pobreza y equidad social”. Siga leyendo: Reforma laboral agravará pobreza en la Región Caribe: Intergremial Atlántico

Como segundo punto dijo que debe generar el mecanismo para que la informalidad desaparezca en Colombia, que es muy alta. “Hay casi 12 millones de personas en la informalidad, que tienen de alguna manera entrar al mercado laboral. Son personas que prácticamente no tienen ningún derecho y sobre los cuales no se están generando ningún incentivo ni incentivos importantes para que efectivamente sean parte del mundo laboral”.