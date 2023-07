Paseo familiar en playa terminó en batalla campal

En videos que circulan en las redes sociales, se observa como unas mujeres tratan de controlar a otras para que no se involucren en la pelea. También se observa como hombres adultos y jóvenes se enfrentan con palos y piedras. En el video se observa a uno de ellos tomándose de la cabeza como si hubiese recibido un golpe. Lea: Racha criminal en Cartagena: 200 homicidios en el primer semestre del 2023

Al parecer fueron varias familias las que estuvieron involucradas en este hecho. Y que no eran de esa población sino de otros pueblos a disfrutar del paseo en las playas, pero la falta de tolerancia terminó en pelea. La cosa pudo terminar peor, porque vecinos dijeron que hasta machetes utilizaron algunos de los involucrados. Siga leyendo: Extorsionaban a dueños de bombas de gasolina y motocarros: 8 capturados

Patricia Coronel Pimienta, una habitante del municipio de Juan de Acosta, en sus redes sociales que “si bien las playas son públicas y no se puede negar el ingreso a éstas, yo quiero alzar mi voz hoy para exigirle señor alcalde Carlos Higgins Villanueva a hacer más presencia en las playas; Santa Verónica vive del turismo y no queremos ni aceptamos que este turismo de ollas siga dañando nuestra actividad económica y poniendo en riesgo la vida de turistas y propia, aquí no hay ley”.