“Si el presidente me pide colaborar por la paz, lo voy a hacer”: Lafaurie

Agregó: “Si el presidente me pide una colaboración en esta dirección lo voy a hacer; lo voy a hacer con el compromiso que me obliga, sobre todo, representando a un sector que ha sido uno de los más golpeados por todos los actores violentos en todas las regiones colombianas. Ojalá que ese anhelo de paz total que tienen todos los colombianos pueda darse”.

"Yo no me fui, a mí me echaron": Julio Comesaña tras su salida de Junior

El líderes de los ganaderos recordó que viene de una familia que ha estado todo el tiempo vinculado al campo. “Mi padre, quien murió hace más de 30 años, pasaba largas temporadas en la finca. ¿Hace cuánto los ganaderos no podemos dormir en las fincas con tranquilidad?, por qué no abrir ese espacio de esperanza para que, a propósito, de lo que se pretende hacer con el acuerdo rural integral, que no solamente es repartir tierras, es hacerlo bien, es tratar para que aquel campesino que reciba un trozo de tierra de manera individual o asociativa tenga la posibilidad de generar un ingreso digno, de construir, como el presidente Petro lo ha dicho, una nueva clase media rural que dinamice la economía en el campo y al mismo tiempo genere opciones para que cientos de miles de colombianos no terminen migrando a las ciudades engrosando los cinturones de miseria, y al mismo tiempo, terminando en el microtráfico”.

Reiteró sobre la invitación de Petro: “La respuesta sin que me la haya pedido es sí. Nadie lo sabía ni yo, y la asamblea que apenas empieza me ha dicho que acepte. Soy un dirigente gremial que me debo al sector ganadero, llevo ya tantos años en esto, 18 años, y mi obligación es seguirle cumpliendo al sector”.

Con respecto a las inquietudes que llevará a la mesa de diálogo, dijo que “soy una persona que conozco el campo, que ha vivido la violencia. Fedegán, a través de la Fundación Colombia Ganadera, identificó a ciento de ganaderos que fueron asesinados, extorsionados, secuestrados por los actores violentos, por consiguiente, el sector ganadero no es un sector que desconoce las dinámicas del abandono y de la violencia en Colombia, por el contrario, somos las primeras víctimas que ha habido”.

“El presidente marcó unas pautas, por supuesto que no he podido hablar con el presidente, ni con nadie ni mucho menos con el Alto Consejero de Paz, pero evidentemente él marca un camino, que dice que la paz debe pasar por todos sectores de la sociedad colombiana y este es un sector muy importante y si la paz pasa por el campo, obviamente Fedegán es hoy en día el actor más relevante en el campo colombiano”, afirmó.