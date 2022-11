"Si hay que cambiar la ley para combatir la inseguridad, cambiémosla”: Pumarejo

Indicó que la mejor reforma a la justicia es la que garantice la tranquilidad de todos. “Lo que no está funcionando, hay que hacerlo funcionar ya”.

Pumarejo recordó: “Hace un par de días Claudia López alzaba la voz y pedía acompañamiento de las autoridades judiciales y eso desencadenó una serie de acusaciones en donde seguimos salvando nuestras responsabilidades individualidades o como cuerpos colegiados, como los jueces, como los congresistas, como los alcaldes y la única realidad es el colombiano, el barranquillero está sintiendo que no está bien una gestión asertiva de la seguridad”.

Agregó que los ciudadanos “nos están reclamando acciones, nos están reclamando que las cosas funcionen, que quieren ver a los delincuentes tras las rejas, que quieren ver las ollas de vicio en sus barrios cerradas y a los jíbaros que actúan con violencia tras las rejas. Tenemos mucho que hacer y no lo estamos logrando porque, de alguna manera, no estamos trabajando juntos”.

Pumarejo cuestionó que, desde cada sector, se sigan salvando las responsabilidades individuales, mientras que los ciudadanos sienten que no hay una gestión efectiva.

En su declaración, el mandatario de los barranquilleros convocó a diferentes entes que gestionan la seguridad a que se busque una salida y solucionar la situación. “Que no nos importe cuántos años se elige un magistrado, si lo hace de manera vitalicia o por periodos, nos importa que la justicia impere, que la impunidad se acabe y que podamos vivir tranquilos; ya no queremos dar noticias como estas que me rompen el corazón”.

“Es por eso que convocamos y les pedimos a los diferentes entes que gestionan la seguridad que busquemos una salida, porque hoy no estamos respondiendo el mandato que nos dio el pueblo colombiano y específicamente el pueblo barranquillero. Nosotros somos una parte de un sistema muy grande, tenemos que sentarnos como sistema y solucionar esto”, terminó diciendo.