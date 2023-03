Barranco de Loba: suspenden clases por problemas en transporte escolar

Y reiteró: “Muchos estudiantes viven en la zona rural del corregimiento de San Antonio. Nosotros exigimos un transporte digno para la población estudiantil, que no nos vacilen poniéndonos carromotos y carros torcidos que no cumplen con requisitos como una técnico mecánica. Queremos algo digno para que el alumno pueda llegar al plantel sin dolor de cabeza o mareo”.

“La necesidad es la que no tiene frontera, por eso salimos de nuestra casa para mirar de qué manera buscarle solución a la educación y al derecho a la igualdad que tienen nuestros hijos para su futuro y buen desarrollo”, dijo Samuel Rodríguez, padre de familia. También le puede interesar: Así están los contratos de vigilancia, aseo y PAE para colegios de Bolívar

Rodríguez contó el drama que viven muchos estudiantes para llegar al plantel educativo. “Hoy no vinieron los estudiantes de la zona rural porque les dijimos que no lo hicieran. Muchos tienen que venir a pie desde largas distancias. Esta problemática lleva años, nosotros no podemos quedarnos callados frente a esta situación”, agregó.

Los padres de familia aseguran que esta problemática es conocida por las autoridades locales y departamentales. Dicen que el año pasado hablaron con el alcalde municipal y la Secretaría de educación Departamental.