Barranquilla madrugó a marchar contra reformas del presidente Petro

Consignas como: “Fuera Petro, no a sus nefastas reformas”, “Defendamos la democracia, no a la Constituyente”, “No a la intervención a la salud”, entre otras se escucharon a lo largo del recorrido.

Otro manifestó que estaba en la marcha porque no estaba de acuerdo con la política de seguridad que estaba implementando el presidente Gustavo Petro. “La está dando privilegios a los bandidos y a la Policía y al Ejército Nacional los tiene amarrados para que no operen cómo debe ser. Los bandidos se sienten seguros porque no hay un gobierno que los someta como debe ser”.

La marcha en Barranquilla se extenderá hasta antes del mediodía y ha tenido el acompañamiento de 200 agentes de la Policía Metropolitana, que de paso instaló un Puesto de Mando Unificado por si se presenta alguna novedad.