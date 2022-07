Dorsy, la reina de la arepa de huevo en Mahates

“Por eso hay que hacer un producto de calidad, que quien lo pruebe tenga el deseo de regresar a comprar más y así recomendarlo a los demás. Eso de preparar arepa de huevo tiene su secreto. Lo primero que se debe tener en cuenta es que el aceite sea nuevo, no debe reutilizarse. Agregarle su tanto de sal y a esto se suma que el maíz que se cocina para sacar la masa no se pase de candela, porque se vuelve un mazacote, que la carne para mezclar con el huevo no tenga grasa y, por último, ponerle amor a la arepa. Si le damos amor, esta queda sabrosa”, explica.

“Él trabajó por varios años como conductor de bus de la ruta Mahates - Cartagena. Lástima que no pudo gozar de la pensión, porque según ellos (la empresa) no tenía las semanas cotizadas para beneficiarse”, dice Dorsy.

Un gran susto

Dorsy recuerda que pasó el susto de su vida el 30 de octubre de 2011, cuando culminaban las elecciones para la Alcaldía en ese año.

“A eso de las 7 de la noche se registró una asonada y fue incendiado el palacio municipal, donde funcionaban la Registraduría y las oficinas de la Alcaldía. Ese día me tocó correr, no sé dónde quedó la carretilla, que ya estaba lista para irnos a celebrar la venta. De pronto veo que va un montón de gente con piedras y botellas llenas de gasolina, y se las tiraban al edificio.

Yo dejé todo y buscamos una escalera para socorrer al mandatario local y algunos funcionarios que estaban en el edificio, en medio de la candela. Buscamos una escalera y les ayudamos a salir por las ventanas. Eso fue horrible”, rememora.

Mientras recuerda todo eso, dice que en su puesto le ha vendido arepas a gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y funcionarios. También a candidatos a distintas corporaciones, a quienes les toca el hombro y les recuerda las promesas que le han hecho.

“Me dicen: ‘te vamos a dar una casa, te vamos a ayudar’, pero a la larga eso queda en bla, bla, bla. Lo único que siempre les he pedido es que me arreglen el Callejón Angosto de La Vera, pero nadie me ha hecho ese favor. No para mí, sino para mi comunidad, los que sufrimos con la temporada de lluvias porque todo se llena de barro, pues la calle está sin pavimento”.

También le pide a la Alcaldía que a su hijo lo incluyan en los programas de atención para la población con discapacidades, ya que acude al buen corazón de algunas personas cuando le toca llevarlo a una cita médica en Cartagena, pues las ganancias de la mesa de fritos muchas veces son pocas.