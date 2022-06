“La gente ha tenido que fiar en las ferreterías”: damnificados de Santa Rosa

Un vendaval de grandes proporciones asomó repentinamente en el municipio Santa Rosa de Lima hace una semana y dejó más de 300 familias damnificadas.

Los fuertes vientos se llevaron consigo un sinnúmero de láminas de múltiples cubiertas, ventanas, cercas, cables, puertas y dañaron enseres en barrios como El Fondo, Villa Geo, 30 de Agosto, La Victoria, Villa Roxana o Montebello.

Desde ese 26 de mayo empezó el calvario para decenas de humildes familias que a la fecha siguen sin sobreponerse a las afectaciones.

“A mí se me volaron 20 láminas de eternit, 12 caballetes, una cerca y no he podido prender más la nevera ni el televisor. Ese día fue muy angustiante, nunca había visto algo así, era una especie de tormenta con brisas muy fuertes. En ese momento yo estaba sola con mi hijo de 10 años y vimos cómo nos quedábamos sin techo, fue horrible, nos tocó meternos en un baño y cubrirnos con una mesa”, recordó Orieta Marriaga, residente en Montebello.