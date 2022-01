La miel de El Salado que hoy recorre el país

“Para nadie es un secreto que la miel es demasiado dulce y aunque el corregimiento lleva como tal el nombre de Villa del Rosario, es más conocido como El Salado. Entonces quisimos unificar el dulce de la miel con el apodo del corregimiento, para no dejar de lado este maravilloso territorio que es El Salado”, comenta Gilberto.

Gilberto regresó con el ánimo de hacerse una vida. Había probado suerte en otros sitios pero no le funcionó, así que finalmente decidió volver al lugar que lo vio nacer. Se reencontró con su familia y con viejos amigos, y fue allí, en medio del campo y con las ganas de salir adelante, que encontró la oportunidad que estaba buscando.

El corregimiento de Villa del Rosario, popularmente conocido como El Salado, está ubicado a unos 40 minutos de la cabecera municipal de El Carmen de Bolívar. Y si bien en un pasado sufrió mucho por cuenta de la violencia, hoy está lleno de emprendedores que así como Gilberto han podido hallar una estabilidad, no solo para seguir viviendo allí, sino también para dar a conocer todo lo que esa tierra tiene para dar.

“En esos tiempos no teníamos muchas oportunidades. En diversas reuniones que se daban acá en El Salado veíamos que todo era para las personas que tenían obligaciones, para los señores que tenían mujeres e hijos, y a los jóvenes los estaban dejando un poco al lado. Ahí surgió la iniciativa”, cuenta Gilberto, quien es el representante legal del grupo.

Fue así que de 29 solo quedaron 8, que son los que se mantienen hasta hoy. “Como al principio las cosas no fueron fáciles, muchos decidieron ir a buscar otra forma de vida para tener el sustento de sus familias. Se vieron obligados a salir de la asociación, no porque quisieran, sino porque en esos momentos la asociación no daba garantías, entonces buscaron la forma de sobrevivir. Unos se fueron a trabajar como mototaxis, otros partieron del corregimiento, otros se dedicaron a la albañilería y así fueron buscando la manera de llevar sus vidas”.

Los jóvenes también intentaron practicar la ganadería pero tampoco les fue bien, hasta que en el 2012 encontraron en las abejas el apoyo que necesitaban.

“Las abejas son un elemento vital para polinizar los bosques y también para tener un poco de sustento diferente a lo que veníamos haciendo en otros tiempos, como era cultivar el campo sin tener muchas veces la seguridad de que íbamos a tener las ganancias”, comenta Gilberto.

Recibieron las capacitaciones que necesitaban y fue así como comenzaron a trabajar la apicultura, que hoy les da un importante sustento para vivir.