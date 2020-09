Los Montes de María ya han sufrido demasiado

Pero la advertencia no es nueva. Se remonta a 2018 cuando fue radicada ante el Ministerio del Interior la alerta temprana 051, que pretendía proteger los derechos de los miembros de la Mesa Municipal de Víctimas, del Movimiento Pacífico de la Alta Montaña, y en general de los habitantes de la cabecera municipal y las veredas de El Carmen de Bolívar, tales como El Salado, Macayepo, El Hobo, Santo Domingo de Mesa, Arenas del Sur, Verdún, Jesús del Monte, Coloncito, Lázaro y Bonito, ante la situación de riesgo que se empezaba a percibir con las crecientes amenazas que recibían sus líderes.

“Desafortunadamente pensamos que los hechos de violencia de ayer no son los últimos, porque son el producto de una descomposición que se ha venido dando en el territorio y de diferentes fuerzas armadas que están ejecutando estas acciones violentas y ejerciendo presión a determinados sectores poblacionales”, indicó Edgardo Flórez, miembro de la Mesa Municipal de Víctimas.

“Esta situación se advirtió con tiempo, y de manera negligente los organismos del Estado encargados de la seguridad, no han actuado como tendrían que haberlo hecho tras las dos alertas. Esto ha conducido que se presenten estos hechos lamentables”, añadió.

Desde el colectivo lo que exigen es que se realice una Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alerta Tempranas (Ciprat) y que realmente se involucre a las víctimas y a los habitantes de la región en estos espacios.

“Cuando se deja por fuera a las voces del territorio, se deja por fuera parte de la verdad. Y aquí están las consecuencias de estas situaciones, si no se le permite a la comunidad la expresión ni la información, la articulación con las instituciones, se pierde parte de la verdad y la posibilidad de prevenir estos hechos”, señaló Flórez.

“Desde hace más de tres años denunciamos que se requería que se volviera a proteger al territorio, a los Montes de María, y no nos hicieron caso. Y no solo a la Mesa de Víctimas, sino a los diferentes procesos sociales de El Carmen como la Alta Montaña, los comunales, los procesos de mujeres. Se avisó con mucho tiempo de antelación y no nos creían o nos tildaban de mentirosos o exagerados. Decían que los líderes sociales buscábamos prebendas al denunciar y hoy se están viendo las consecuencias de esa negligencia de parte de quienes tenían que proteger el territorio”, puntualiza.