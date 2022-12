¿Ritual satánico? Profanan tumbas en el cementerio de Turbana

Hay preocupación entre residentes del municipio de Turbana por la profanación de varias tumbas en el cementerio municipal. Omar Gómez denunció que se percató de la situación tras la alerta de un amigo, que encontró varias tumbas violentadas. Lea: ¿Sacrifican animales? Así operan las sectas satánicas en Cartagena

“Cuando mi amigo me comentó sobre la situación, yo no presté mucha atención, pero el pasado 2 de diciembre asistí a un sepelio y cuando me acerqué a la tumba de mi hija me encontré con la escena”, contó Gómez.

El afectado relató que, además de la tumba de su hija, otras tres fueron violentadas, entre estas la de un hombre que falleció hace un año.

“Lo que me llama la atención es que alrededor de la tumba de mi hija encontré naipes, hojas marcadas con días de la semana... ¿brujería?, ¿satanismo?, realmente no sé cómo llamarlo”, expresó el hombre.