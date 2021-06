San Jacinto, entre los ‘Pueblos que enamoran’ del país

El municipio de San Jacinto, en el norte de Bolívar, fue seleccionado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Fondo Nacional de Turismo (Fontur) para hacer parte del programa “Pueblos que enamoran”, el cual tiene como objetivo el fortalecimiento turístico de varios municipios del país.

En el primer corte de la convocatoria se inscribieron 200 municipios de 24 departamentos y de ellos fueron solo fueron escogidos 25, entre los que se encuentra San Jacinto.

“Sin duda esta noticia nos llena de mucha satisfacción y nos deja también una gran responsabilidad. No podemos parar aquí. Tenemos que seguir trabajando en el fortalecimiento turístico y cultural no solo de San Jacinto sino de todos los municipios que hacen parte de nuestro bello departamento. Me siento orgulloso porque detrás hay un gran equipo que ha hecho esto posible. Desde Icultur seguiremos apostándole a cada detalle que nos acerque cada día más a la cima”, dijo el gobernador de Bolívar Vicente Blel.