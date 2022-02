Socavón tiene en riesgo a estudiantes de colegio en Turbaco

Añadió que solo hasta el pasado 31 de enero, cuando ya los estudiantes comenzaron el calendario escolar, fue que estas dependencias visitaron nuevamente el colegio. Según la rectora, algunos empleados ingresaron al socavón y se dieron cuenta de la magnitud del peligro y del inminente riesgo de colapso.

“El 1 de febrero llegó nuevamente el ingeniero con una personas y quedaron que regresaban. Me dijeron que los salones donde está el hueco no se pueden utilizar, pero que los otros si. Pero como yo tengo un oficio previo, donde se dice que no se pueden utilizar. Ahora quiero que me entreguen otro documento donde digan que si están en condiciones los salones vecinos”, argumentó la funcionaria.

El socavón está sobre cuatro salones, por lo que varios estudiantes se están viendo afectados por que no han podido recibir sus clases presenciales y desde la rectoría están buscando alternativas para no generar traumatismos.

El profesor Manuel Batista también mostró su preocupación porque “ya todo está oficiado. La Secretaría de Educación vivenció el hecho y todo sigue igual”.

Habla la Secretaria

La secretaria de Educación de Turbaco, Leonor Campo Ríos, explicó que tienen conocimiento de la situación y son conscientes de que lo que se está presentando es “una emergencia”.

Muy a pesar de que las directivas indicaron que el hecho lo dieron a conocer desde el mes de septiembre, Campo Ríos sostuvo que la semana pasada visitó personalmente la institución y explicó que dicha situación no es competencia de su secretaría si no de otras oficinas.

“De allí que apenas se tuvo la información, la semana pasada visité la institución y luego se remitió el informe a las secretarías de Infraestructura y de Gobierno, oficinas que son a las que les compete hacer esas mejoras. Estamos haciendo esfuerzos y trabajando en forma mancomunada con las secretarías de Educación (municipal y departamental) y el Alcalde de Turbaco, para que a estos se le dé una solución pronta”, dijo la funcionaria.