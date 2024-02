Campesinos exigen cumplimiento en entrega de tierras frente a la Gobernación

José de los Santos Mendoza, presidente de la ANUC Departamental de Bolívar (Asociación Nacional de Usuarios Campesinos) se pronunció en medio del plantón campesino frente a la Gobernación de Bolívar y exigió a la Agencia Nacional de Tierras que cumplan con el compromiso existente desde el año pasado que consiste en la entrega de tierras a los campesinos. “Nosotros tuvimos un acuerdo con la Agencia Nacional de Tierras, para la entrega de unas 60 fincas. Hasta el momento no hemos llegado a las 12 fincas. Los funcionarios que están ahí no nos están cumpliendo, esto no es en contra del Gobierno ni mucho menos”. Lea también: Plantón campesino en la Gobernación de Bolívar el 21 de febrero

Parte del compromiso consiste en que las tierras que recibirán deben estar dispersas en diversos municipios del departamento de Bolívar como Mahates, San Cristóbal, Arroyo Hondo, entre otros. La razón por la cual todavía no habrían recibido las tierras sería que los oferentes (vendedores) están pidiendo demasiados requisitos para vender. “En la actualidad estamos haciendo los plantones para que remuevan requisitos con relación a esas oferta”, afirmó Mendoza.