Colegios de Bolívar ponen en marcha plan de alternancia

Bajo el esquema de alternancia se iniciaron clases en ocho Instituciones Educativas adscritas a la Secretaría de Educación de Bolívar.

Cabe explicar que el plan de alternancia educativa es una herramienta de gestión al servicio del sector educativo para formular, implementar y realizar seguimiento y monitoreo a las acciones requeridas para el retorno gradual, progresivo y seguro a la modalidad de presencial en condiciones de bioseguridad para las vigencias 2020-2021.

Dichos planteles están en los municipios El Carmen de Bolívar, Simití, Santa Rosa del sur y Tiquisio, principalmente en las zonas rurales.

Verónica Monterrosa Torres, directora de ese despacho, explicó que esta apuesta se inició con la construcción de Planes de Alternancia de cada IE de Bolívar, las cuales tuvieron en cuenta su contexto, condiciones, necesidades y capacidades actuales.

Asimismo, elevaron ante sus consejos directivos la propuesta para la respectiva aprobación.

Según Monterrosa, para el caso de las instituciones que iniciaron con alternancia en la primera semana de clases, establecieron que los estudiantes y docentes que no tuvieran condiciones de riesgo, asistirían tres veces a la semana por un periodo no mayor a tres horas y cuidando que el aforo no supere el 30% de la capacidad de los colegios.

Anotó que, respecto a lo anterior, desde la Secretaría de Educación de Bolívar se lideró el proceso para la dotación de elementos de bioseguridad de todas las sedes del departamento, con el fin de que cuenten con las condiciones mínimas para el cuidado de los estudiantes, docentes y cuerpo directivo.

En cuanto a las directrices académicas que implementaron las IE para el esquema de alternancia, se priorización las asignaturas más críticas en el desarrollo académico de los estudiantes, para brindar acompañamiento, retroalimentación y complemento a las guías académicas que se utilizan en el trabajo en casa.

“En ese sentido --agregó Monterrosa--, desde la Secretaría se han establecido estrategias de comunicación y evaluación, para hacer seguimiento a la efectividad del proceso con la participación de rectores, docentes y estudiantes, en donde se espera que con la experiencia de estas IE, que sin duda favorecen a nuestros estudiantes, muchos más establecimientos educativos se sigan sumando al retorno gradual, progresivo y seguro a las aulas de clases”.