Comunidad religiosa está confinada esperando segunda venida del Señor

Entre tanto el alcalde Sabanalarga, Jorge Luis Manotas, lo que está sucediendo en el corregimiento es un desayuno prolongado por parte de estas personas, pero que no tiene nada que ver con una segunda llegada del Señor.

Indicó que unos de los padres de uno de los menores que están en el culto religioso, demandó ante el Bienestar Familiar a su mujer por el deterioro físico que tiene el menor por la falta de consumo de alimento desde el mes de diciembre. Al parecer personal del Bienestar Familiar llegó al sitio, pero no les dejaron ingresar.

“A pesar de que esto viene sucediendo desde hace varios días, apenas este mañana me entero de que esto está sucediendo. Estuve hablando con la concejala Ena Redondo, que es oriunda de ese corregimiento, pero me dice que esto se trata de un ayuno extendido que tiene un grupo religioso. Tenemos a la Inspectora del corregimiento indagando sobre esto. Tengo una información, que no es confirmada, de que ya el Bienestar Familiar estuvo allí haciendo presencia y viendo el estado de los niños y vamos a hacer lo propio con la Comisaría de Familia para que se traslade con un grupo interdisciplinario y verifique realmente cuál es la situación que se está viviendo allí”, sostuvo el Manotas.

Indicó que “los primeros días la gente lo vio como algo normal. Pero en estos momentos hay gente preocupada. Los familiares de algunas personas que están en este ayuno prolongado están mostrando preocupación. Vamos a visitar el lugar y dependiendo de lo que esté sucediendo vamos a intervenir, sobre todo, salvaguardar los derechos de los niños”.

Agregó que tras la inspección que se haga en el lugar y se conozca de lo que está sucediendo, en espacial con la salud de los menores de edad, “vamos a intervenir en compañía del ICBF, para resarcir todo lo que puede estar pasando allí.