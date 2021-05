20 millones de recompensa para capturar a grupo que amenazó en fiesta en Montería

Una recompensa de 20 millones de pesos ofrecieron las autoridades por información que permita capturar a los hombres armados, que profirieron amenazas contra la población civil en la vereda El Vidrial, zona rural de Montería.

Así lo indicó el alcalde de la ciudad, Carlos Ordosgoitia, luego de un consejo extraordinario de seguridad en el que precisó que lo ocurrido es una amenaza directamente a la ciudadanía.

"Estamos en pandemia y los controles y medidas de bioseguridad son importantes, pero lo que pasó va más allá de esto. Hablamos de la seguridad y los derechos de una comunidad", indicó el mandatario, quien solicitó la colaboración de la comunidad para dar con los responsables.

Insistió en que hechos como el ocurrido el sábado anterior, el cual se conoció por un video que circuló en redes sociales, no pueden repetirse. En ese lugar cuatro hombres armados obligaron a los asistentes a una fiesta clandestina, a mantenerse con las manos arriba, mientras los insultaban y les decían que serían asesinados si seguían promoviendo riñas, como la ocurrida la semana anterior.

El mandatario reiteró que se tomarán acciones conjuntas con la Policía Metropolitana, la Brigada 11 del Ejército, la Fiscalía, Defensoría del Pueblo y las secretarías de Gobierno municipal y del Interior departamental, entre ellas reforzar la presencia institucional en la zona.

"Lo anterior significa que además de la fuerza pública, con patrullajes del Ejército, tendremos la oferta institucional, la llevaremos casa a casa. El deber de todos los que estamos aquí es proteger a la ciudadanía", aseguró el alcalde Ordosgoitia.

Aseguró además que no permitirán que se siembre terror en Montería. "En la ciudad no hay lugar para la delincuencia y no se van a acomodar", concluyó el mandatario, aduciendo que el ministro de Defensa, Diego Molano, tiene conocimiento de lo ocurrido en El Vidrial y que desde el Gobierno Nacional se prestará el soporte institucional para hacerle frente a esta amenaza contra la vida y los derechos de los pobladores de la zona.

No se sabe exactamente cuántos hombres entraron a la fiesta clandestina. Mientras que la comunidad habla de 18, las autoridades señalan que eran solo 4.

Los mismos se identificaron como miembros de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y le señalaron a por lo menos 200 personas que se encontraban en la fiesta, sin tapabocas y sin cumplir las medidas de bioseguridad, que serían asesinados si seguían peleando y generando desorden en la vereda.

Obligaron a varios de los asistentes a ponerse de rodillas, con la cabeza en el piso, por haberse atrevido a moverse en medio de la incursión que hicieron al establecimiento, el cual también obligaron a cerrar.