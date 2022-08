Formulan cargos en contra de la Cámara de Comercio de Montería

La Superintendencia de Sociedades formuló cuatro cargos en contra de la Cámara de Comercio de Montería, por presuntas irregularidades detectadas en una visita de inspección realizada en la entidad en el pasado mes de abril.

El director de Supervisión de Cámaras de Comercio, Jaime Aparicio Galavis, indicó encontraron varias fallas como la falta de procesos de selección objetiva al momento de adjudicar los contratos, la destinación de dineros públicos para unos fines que no están autorizados por la ley, no cuentan con un sistema de control interno confiable y no tienen actualizada la información de la Cámara en la página web de la entidad.

"Se encontró que los procesos de contratación de la cámara, presuntamente, no cumplen con una gestión eficiente que se encuentre dentro del marco de una apropiada planeación, ejecución y control, asunto que no tiene como efecto una correcta racionalización de los recursos públicos", señala la parte resolutiva del proceso.

Indica además que se encontró que los planes anuales de trabajo, para el año 2021 y 2022, fueron modificados con el objeto de celebrar contratos que no se encontraban previstos al momento de la elaboración de la planeación.

De igual manera, advierte que presuntamente, se encontró que existen algunos contratos por medio de los cuales se adquirieron servicios, con recursos públicos, que no están destinados a la satisfacción o cumplimiento de las funciones públicas que la Constitución y la Ley les ha conferido a las Cámaras de Comercio.

Otro de los cargos señalados por la Superintendencia es que presuntamente, no cuenta con las publicaciones y reportes de información exigidos por la ley y la reglamentación aplicable.

En el fallo detallan cada uno de los contratos revisados por la delegación que estuvo en la entidad y señalan las posibles irregularidades que se pudieron cometer en el ejercicio de los mismos.

Una vez emitido el fallo, hay un plazo de 15 días hábiles para que presente sus descargos y solicite o aporte las pruebas que pretenda hacer valer en el curso de la actuación y advierten que contra la presente resolución no proceden recursos.