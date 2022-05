Decretan toque de queda y ley seca en San Jacinto por ataque a estación de policía

May 08 - 00:00

El mandatario dijo que después de la realización de un Consejo Extraordinario de Seguridad, se tomaron medidas para evitar el accionar delincuencial en medio del paro armado que inició la semana pasada y que tiene en jaque a 11 municipios del departamento de Bolívar.

“Por estos hechos realizamos un consejo de seguridad con la Defensoría del Pueblo, Fiscalía, Policía y Armada y tomamos decisiones debido a todos los hechos presentados este fin de semana como decretar toque de queda, ley seca, prohibición de parrilleros, de transportes de pimpinas de gas entre las 7 p.m de este domingo hasta las 6 a.m del lunes, y desde las 7 p.m del lunes hasta las 6 a.m del martes”, indicó.

El burgomaestre aseguró que las medidas son provisionales e invitó a la ciudadanía a no difundir mensajes falsos por medio de plataformas digitales. “Esta es una situación que no solo se presenta en San Jacinto sino en varios departamentos del país. Aprovecho esta oportunidad para que la ciudadanía se abstenga a desinformar creando el caos a través de redes sociales. Nosotros desde el viernes hemos tenido contacto con las autoridades y afortunadamente en nuestro municipio no se han presentado cosas mayores”, reiteró el alcalde.

Sobre el asesinato presentado el pasado viernes respondió: “El asesinato de un sujeto en barrios periféricos es objeto de investigación”.