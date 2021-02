En Sincelejo, 8 instituciones educativas oficiales iniciaron alternancia

En Sincelejo, ocho instituciones educativas oficiales iniciaron hoy actividades académicas en alternancia, con estudiantes de los grados 10 y 11.

El alcalde de Sincelejo, Andrés Gómez Martínez, acompañado del secretario de Educación (e), Álvaro Hoyos Romero, y de la secretaria de Salud, Trinidad Monsalve, estuvieron presentes en las instituciones educativas Normal Superior, Dulce Nombre de Jesús y Veinte de Enero, tres de las que iniciaron esta semana con el modelo de alternancia.

“Estamos haciendo la visita y supervisión del cumplimiento de protocolos de seguridad. Nuestras instituciones están cumpliendo, estamos generando confianza a los padres que están firmando el consentimiento. Invitamos al resto de padres a que confíen, pues estamos haciendo todo para minimizar los riesgos de contagio”, sostuvo el Alcalde.

Por su parte, el secretario de Educación (e) manifestó su apoyo con relación a que algunos rectores no pueden estar de forma presencial en las aulas de clases por los riesgos de salud que pueden tener. “Entiendo la posición del magisterio, de docentes que no pueden estar en el área de clases por comorbilidades o por edad. Eso lo estamos respetando, pero en la visita que estamos haciendo he visto un compromiso del maestro”, dijo.

Frente al proceso de alternancia, los rectores han estado en primera línea, reconociendo lo exigente de las medidas.

“Bastante exigente, pensando en la salud de los niños, pero creo que así es como debe ser. Retornamos hoy con 70 alumnos, en total serán 200 con su debido consentimiento firmado”, Edilberto Bertel, rector de la I.E. Veinte de Enero .

Jaider Suárez, rector de la I.E. Dulce Nombre de Jesús, es uno de los ocho rectores que asumieron el reto de la alternancia, arrancando en su institución con 78 estudiantes de grado 11 y 79 del grado 10.

“El retorno no es fácil. Los jóvenes están contentos y con muchas expectativas, pensamos que los estudiantes ya necesitaban ese contacto con los maestros”, indicó.

Asimismo, Guido Nel Pérez, rector de la I.E. Normal Superior, dijo que la respuesta de estudiantes y padres de familia ha sido satisfactoria. “Es muy importante que con el apoyo de los profesores, padres y estudiantes vayan confiando en su institución, ya que la seguridad es una responsabilidad compartida entre todos”, enfatizó.