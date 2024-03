Estos son los cortes de energía de este jueves 21 de marzo en el Atlántico

Por tanto, se informa a los usuarios de la suspensión temporal del suministro eléctrico en este horario de la calle 36 a la calle 45 entre carreras 33 y 39; de la calle 39 a la calle 47 entre carreras 36 y 44; y de la calle 37 a la calle 43 entre carreras y 46.

En otros sectores de la ciudad se instalarán postes de 7:50 a.m. a 6:00 p.m. en la calle 51B con calle 8 sur, en el barrio Siete de Abril; y de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. en la calle 44 con carrera 41, en El Rosario.

Por parte de personal externo a Air-e se realizarán trabajos eléctricos de 8:10 de la mañana a 6:00 de la tarde en la carrera 42C con calle 80D, del barrio Ciudad Jardín.

En el circuito del municipio de Usiacurí, de 8:00 de la mañana a 4:20 de la tarde, se ejecutará adecuación y lavado de red eléctrica con suspensión del servicio en el municipio de Usiacurí; en sectores de Baranoa como: Urbanización San José, Once de Noviembre, Urbanización Villa Eleyla, El Encanto y en la carretera Usiacurí - Baranoa.

Asimismo, en Baranoa de 8:35 de la mañana a 6:00 de la tarde habrá obras de modernización de red en la calle 18 con carrera 5B, en el sector Barahona.

Por último, Air-e informa breves suspensiones en el servicio eléctrico en el sector de la Urbanización Adelita de Char de la carrera 7 con calle 1D, de 7:50 a.m. a 10:22 a.m.; y en el corregimiento Palermo (Magdalena) de 10:50 a.m. a 12:55 del mediodía en la Finca Las Margaritas; de 1:55 p.m. a 3:45 p.m. en la Finca Nueva York; y de 3:55 pm. a 6:00 p.m. en la Finca La Mona.