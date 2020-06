Habitantes de El Rodeo piden la terminación de su calle

Los habitantes de la urbanización El Rodeo, en el municipio de Turbaco, pidieron a la Gobernación de Bolívar y a la empresa Constructora Yacamán Vivero S.A. la terminación de la vía principal, que está detenida desde hace tres meses.

Un vocero del Comité de Vecinos de la urbanización informó que la obra comenzó en noviembre del año pasado y se detuvo en marzo del presente año.

“Entre abril y mayo de este año —explicó—se comenzaron a hacer todas las diligencias para la reapertura de la vía. La constructora hizo todos los trámites ante la Gobernación, y el Comité de Vecinos les ayudó a conseguir los permisos de bioseguridad en la Alcaldía de Turbaco. Tenemos entendido que la Gobernación les dio las prórrogas por tres meses más, para que continuaran los trabajos y les aprobó un porcentaje del pago”.

Sin embargo, los vecinos dijeron estar enterados de que la constructora advirtió que no reiniciará los trabajos hasta tanto la Gobernación les pague, “pero nosotros tenemos entendido que cuando una empresa licita, y gana la licitación, es porque ya tiene los dineros asignados. En el caso de la constructora, ya tiene prórrogas, otrosí y presupuesto, pero no sabemos por qué no empieza”.

Entre tanto, dicen los residentes que están sufriendo las consecuencias de la parálisis, puesto que ya llegaron las lluvias que están llenando los huecos que quedaron en la vía, no hay posibilidad de que entren vehículos, mientras los mosquitos y las moscas están invadiendo las viviendas aledañas.

“Ya se nos han presentado varias emergencias de salud y a todos los enfermos tenemos que cargarlos hasta la carretera Troncal de Occidente, porque al barrio no puede entrar ningún carro. Algunos carros pequeños han logrado entrar hasta cierta distancia, y al enfermo le toca caminar, saltando huecos, para poder llegar al vehículo”, relataron.

William Yacamán, gerente de Yacamán Viveros S.A., manifestó que la obra se paralizó cuando el Gobierno nacional recomendó parar los trabajos que no eran prioritarios.

“Pero --prosiguió-- cuando se pudo reactivar, iniciamos el trámite de protocolos para que lo aprobara la interventoría, la ARL, se lo enviamos a la Alcaldía de Turbaco; después salió una resolución de la Alcaldía de Cartagena, según la cual las personas que trabajan con nosotros y viven en Cartagena deben ser reportadas en pos de las medidas de bioseguridad. Estamos esperando la respuesta del Distrito”.

Añadió que el otro escollo tiene que ver con el pago de parte de la Gobernación de Bolívar.

“Tenemos un contrato, el cual consiste en que nosotros ejecutábamos, el primer pago sería al 30% de lo ejecutado; el segundo, al 50% ; y después vienen las actas parciales. Hace tres meses facturamos el 30%. Pero la comunidad debe entender que ahora estamos en el 45% y hasta la fecha no nos han pagado lo que corresponde. La Gobernación nos anunció que haría unos abonos, pero aún los estamos esperando. Sin embargo, queremos que quede claro que sí deseamos terminar la obra, pero la Gobernación debe cumplirnos en el pago, porque ya nosotros cumplimos nuestra parte”.

El gobernador de Bolívar, Vicente Blel Scaff, indicó que el dinero en cuestión ya se está tramitando, pero al mismo tiempo aclaró que la falta del mismo no es excusa para que no continúe la obra, aspecto por el cual se ha conminando varias veces a los constructores.