MinTIC entregó 345 computadores a estudiantes de Santa Ana, Magdalena

Hoy, Geraldine Araso Jiménez, de 15 años y habitante de Santa Ana (Magdalena) se levantó con una nueva ventana que se le abre al mundo. Ella, junto a 344 compañeros más de la Institución Educativa Antonio Bruges Carmona, vieron como el MinTIC les hizo realidad la utopía de tener un computador en su casa. “Es una nueva oportunidad. Ahora tengo el derecho de no quedarme atrás por mi situación económica”, dijo.



Este equipo no solo le ayudará a afianzar sus conocimientos y potenciar su educación, sino que también le permitirá a su familia y a la del resto de estos niños y adolescentes beneficiados, acceder a la formación en habilidades digitales para llevar desarrollo social y económico a sus comunidades.

“Es grandioso que de un día a otro te enteras de que tú y tu institución van a tener computadores para poder abrirse a la era de la tecnología. Es impresionante el hecho de tener computador y que el Gobierno llegue a estos territorios. Antes, estas oportunidades estuvieran solo en la ciudad y no en lo rural, era injusto. Los jóvenes rurales también podemos ser líderes y dejar una huella en este mundo. Lo que queramos aprender está ahí en la pantalla: inglés, mecánica, robótica, cualquier curso que es una gran herramienta, y no solo nosotros, también nuestra familia, porque no importa la edad para seguir aprendiendo, la educación es para toda la vida”, afirmó Geraldine. Lea también: Alertan sobre amenazas de grupos armados contra profesores en Magdalena

Según recuerdan algunos habitantes del municipio, hace 20 años no llegaba un equipo de cómputo para los estudiantes. El ministro TIC, Mauricio Lizcano, entregó 345 equipos directamente para niños y adolescentes de octavo, noveno, décimo y once. Además, entregó 80 computadores más y un Laboratorio de Innovación a la Institución Educativa. Esto es gracias al compromiso nacional y a la gestión del rector de este colegio oficial, Alex Jiménez, quien buscó los medios para que sus alumnos tuvieran acceso al mundo digital.

“El señor rector es casi un héroe, hace parte de esas personas que se levantan todos los días a cumplir su labor y a servir a su comunidad. Alex, con su liderazgo y con una llamada a una emisora como La W, pudo cambiar la realidad de su comunidad, y hoy nos lleva a entregar 425 computadores para este municipio, con una inversión de $485 millones”, señaló el ministro TIC, Mauricio Lizcano. Le puede interesar: 1.188 niños cesarenses recibieron computadores para mejorar competencias digitales

El rector de la Institución Educativa le agradeció al ministro Lizcano por permitirle llevar ese logro a sus estudiantes, que por tantos años lo habían deseado: “Me siento bendecido. Es una felicidad inmensa por la sonrisa de mis estudiantes, que recibieron de manos del ministro un computador que era un sueño para ellos. Estuvimos 20 años graduando a muchachos acá sin computador, y ya tenerlo nos permite entrar a la última era y a la vanguardia para vincular todos los proyectos, además de la sala de informática. Esto significa garantizar muchas cosas, como aprovechar los programas del gobierno como Senatec, en el cual ya estamos inscritos”, señaló Alex Jiménez.